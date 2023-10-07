В Петербурге мужчина зарезал восьмилетнего сына

В Санкт-Петербурге мужчина зарезал восьмилетнего сына. Об этом «Известиям» сообщил источник в субботу, 7 октября.

Инцидент произошел накануне на Софийской улице. Второклассник позвонил своей маме и сообщил, что отец сошел с ума, бегает по квартире и всё крушит. Женщина сразу поспешила домой. В квартире она обнаружила тело своего сына.

«На кухне лежал мальчик весь изрезанный, его били ножом в живот», — сказал собеседник.

Рядом с ребенком лежал раненый отец. Женщина вызвала скорую и полицию. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В отношении него возбудили уголовное дело об убийстве (п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ). Отмечается, что семья не стояла на профилактическом учете.

Ранее, 25 сентября, стало известно, что в Омской области 36-летний мужчина застрелил двух сыновей и брата жены, а после покончил с собой из-за того, что не хотел разводиться. Погибшим детям было три и пять лет.