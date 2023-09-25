Стали известны подробности убийства детей отцом в Омской области

В Омской области 36-летний Дмитрий застрелил двух сыновей и брата жены, а после покончил с собой из-за того, что не хотел разводиться.

По данным «Известий», трагедия случилась в Любинском районе в рабочем поселке Любинский на улице Куйбышева. 30-летняя жена Дмитрия Юлия со своим 27-летним братом уехала на квартиру в село Новокиевка, оставив своего супруга с детьми.

Когда женщина вернулась, муж завел с ней разговор о том, чтобы не разводиться, однако Юлия была настроена решительно. Тогда Дмитрий убил ее брата. Женщина схватила младшую дочь на руки и бросилась бежать, крикнув детям: «Убегайте, спасайтесь!» Однако Дмитрий успел убить еще двух детей, после чего покончил с собой.

Юлии с дочерью и старшим сыном удалось скрыться, пишет Telegram-канал Mash.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В СК РФ подтвердили гибель двух мужчин и двоих детей в возрасте трех и пяти лет.

Об инциденте стало известно накануне, 24 сентября. Тогда следственное управление СК РФ по региону упомянуло, что трагедия произошла на почве бракоразводного процесса.