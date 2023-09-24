Житель Омской области застрелил двух сыновей и покончил с собой

В Люблино Омской области мужчина застрелил двух своих сыновей, брата жены и затем покончил с собой. Об этом 24 сентября сообщило следственное управление СК РФ по региону в Telegram-канале.

Инцидент произошел после ссоры с супругой на почве бракоразводного процесса.

«<…> Из ружья застрелил 27-летнего брата жены, двух своих сыновей трех и пяти лет, после чего покончил с собой», — сказано в сообщении.

30-летней супруге с двумя другими детьми в возрасте одного года и семи лет удалось убежать.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних»). На месте происшествия работают следователи, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее, в феврале, в Уфе произошел аналогичный случай. Там мужчина убил двух сыновей, после чего покончил с собой. При этом его супруга вместе с 10-летней дочерью успели покинуть квартиру и спастись.