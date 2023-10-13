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Врач назвала частые причины мигрени

Терапевт Бурдакова: у женщин мигрень встречается в три раза чаще, чем у мужчин
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Фото: Global Look Press/Jochen Tack
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Мигрень у женщин может быть связана с гормональными изменениями в организме. У мужчин такой вид головной боли встречается реже, рассказала 13 октября «Газете.Ru» врач-педиатр, ведущий медицинский эксперт «Инвитро» Виолетта Бурдакова.

«Мигрень характеризуется приступами пульсирующей головной боли. Обычно она локализована с одной стороны головы и повторяется циклами. Продолжительность болевого эпизода может длиться от четырех часов до трех дней, а сами приступы возникают от одного-двух раз в год до нескольких раз в месяц. Мигрень относится к одному из видов головной боли. Например, ее следует отличать от головной боли напряжения, при которой создается ощущение давления и сжатия головы с двух сторон. По интенсивности приступы, как правило, слабее, чем при мигрени, и могут пройти без приема обезболивающих препаратов», — сказала она.

По словам специалиста, мигрень у женщин может быть вызвана изменениями гормонального характера, переменой погоды, переутомлением и стрессом, а также депрессивными и тревожными расстройствами.

Мигрень может сопровождаться тошнотой, рвотой и звуковыми раздражителями. Кроме того, у некоторых людей могут проявляться симптомы — предшественники приступа мигрени, которые появляются на определенное время. При хронической мигрени головная боль возникает 15 и более раз в месяц.

«К основным факторам, приводящим к учащению приступов мигрени и способствующим хронизации процесса, относятся эмоциональный стресс, бесконтрольный прием обезболивающих препаратов, частое употребление напитков, содержащих кофеин (крепкого чая, кофе, энергетиков)», — указала Бурдакова.

Регулярные занятия спортом, водные процедуры и прогулки помогут улучшить самочувствие при хронической мигрени. Между тем полностью излечить ее не получится. Врач посоветовала также делать гимнастику шеи и массаж воротниковой зоны. Полезно вести дневник головной боли, чтобы фиксировать продолжительность и провоцирующие факторы.

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Ранее, 30 сентября, старший врач-терапевт АО «Медицина» Олеся Савельева призвала обратить внимание на самочувствие при ухудшении состояния во время магнитных бурь. По ее словам, люди без каких-либо предрасположенностей к сердечно-сосудистым или неврологическим заболеваниям, а также те, у кого нет конкретно выраженной чувствительности к магнитным воздействиям, могут не испытывать отрицательных эффектов.

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