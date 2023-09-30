Врач рассказал об особенной реакции организма на магнитные бури

Старший врач-терапевт АО «Медицина» Олеся Савельева 30 сентября призвала обратить внимание на самочувствие при ухудшении состояния во время магнитных бурь.

В беседе с агентством «Прайм» она объяснила, что магнитная буря — это резкие изменения в магнитном поле Земли, которые возникают из-за повышенной солнечной активности. При этом явлении некоторые люди отмечают такие симптомы, как головные боли, бессонница, повышенная утомляемость, изменение аппетита, раздражительность и нарушения сердечно-сосудистой системы.

По словам Савельевой, люди без каких-либо предрасположенностей к сердечно-сосудистым или неврологическим заболеваниям, а также те, у кого нет конкретно выраженной чувствительности к магнитным воздействиям, могут не испытывать отрицательных эффектов.

Однако она призвала обращать внимание на собственное самочувствие и проконсультироваться с врачом при появлении перечисленных симптомов или ухудшении состояния здоровья во время магнитных бурь.

Врач уточнила, что в настоящий момент точная природа связи симптомов с магнитными бурями не определена, результаты исследований противоречивы и нуждаются в дальнейшей проверке.

Ранее, 27 сентября, врач-кардиолог Андрей Кондрахин посоветовал людям с заболеваниями поберечь себя во время магнитных бурь. По его словам, определенные природные явления влияют на людей, у которых имеются кардиологические или почечные заболевания. В такое время стоит избегать физических нагрузок, ограничить употребление алкоголя, кофе, не курить, а также раньше ложиться спать.