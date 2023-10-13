«Советский кинематограф воспитал целое поколение китайцев»

Китайский детективный триллер «Исчезнувшая в звездах» вышел в российских кинотеатрах 12 октября. В мировом прокате он собрал около $500 млн. В англоязычном интернете картину называют ремейком советского фильма «Ловушка для одинокого мужчины» 1990 года, но создали уверяют: история уникальна, хотя не отрицают влияние фильмов эпохи СССР на целое поколение китайцев. «Известия» поговорили с продюсерами картины о симбиозе культур, больших деньгах для больших картин, красных конвертиках и последствиях пандемии.

«Когда фильм вышел в прокат, в соцсетях каждый день разгорались горячие споры»

— Фильм «Исчезнувшая в звездах» — нечто среднее между детективной историей и триллером. Насколько эти жанры в принципе популярны в Китае?

Цян: В Китае очень разнообразная публика, поэтому в кинотеатрах можно найти большой выбор жанров. Помимо уже названного вами — триллеров и детективов, — у нас полно мелодрам, военного и исторического кино, научной фантастики, фэнтези.

Диан: Сложно сказать, какой жанр наиболее предпочтителен для китайского зрителя. У нас смотрят все. Главное для аудитории — чтобы была интересная история, которую потом можно обсудить.

Продюсеры фильма «Исчезнувшая в звездах» Цян Чжунъюань и Диан Сонг Фото: пресс-служба ArtMainstream

— Получается, что китайский зритель — это зритель, который воспринимает поход в кино как интеллектуальное времяпрепровождение, а не развлечение?

Цян: Да, китайская публика любит детали. Мы часто ходим в кино на один и тот же фильм дважды, подмечая то, что не было замечено или понятно при первом просмотре. Нельзя сказать, что в каком-то жанре в Китае снимают чаще или реже, таких тенденций мы не наблюдаем.

Диан: Популярные, хорошо продающиеся фильмы — это точно те картины, на которые зрители пойдут несколько раз. Это своего рода общественное мероприятие: зритель может пойти на фильм сначала с семьей, потом — с друзьями, потом — с девушкой, и всё на одну и ту же картину.

— У меня сложилось ощущение, что в «Исчезнувшей в звездах» есть понемногу от американских блокбастеров «Остров проклятых» и «Бойцовский клуб». Вдохновлялись ли этими картинами при создании фильма?

Цян: Конечно, мы смотрели эти фильмы, поскольку в кинопроизводстве все варится в одном котле, и какие-то элементы хорошего кино как такового в «Исчезнувшей в звездах» могут быть похожи на то хорошее, что есть в голливудском кино . Но с точки зрения режиссуры и сценария этот фильм уникален.

Кадр из фильма «Исчезнувшая в звездах» Фото: Beijing Tianhua Huawen Motion Picture Investment Co.

Диан: «Исчезнувшая в звездах» не похожа ни на какие другие фильмы, снятые в Китае . Когда он снимался, мы не делали отсылок к вышеперечисленным фильмам. Это абсолютно самостоятельная работа.

— В Китае премьера фильма состоялась еще в 2022 году. Как его принимали?

Диан: Это был невероятный успех, неожиданный как для прессы, так и для нас. Уже в первый уикенд был солдаут. Мы думаем, что связано это с сильной любовной линией, чувствами героев . Когда фильм вышел в прокат, в соцсетях каждый день разгорались горячие споры на счет сюжета, актеров и деталей картины.

Цян: Зритель в целом, не только китайский, любит смотреть про сложные человеческие взаимоотношения, как мне кажется. Основной ключ успеха среди китайской публики — это хорошая история, хороший сюжет, и не важно, какой жанр. Хотя бы и хоррор. Главное — чтобы вызывал у зрителя какие-то чувства.

Постер фильма «Исчезнувшая в звездах» Фото: Beijing Tianhua Huawen Motion Picture Investment Co.

«Российское кино есть в китайском прокате, но его мало»

— Это ведь первый фильм производства As One Production, который выходит в российский прокат?

Цян: Верно. До «Исчезнувшей в звездах» никакие фильмы нашей студии в российский прокат не выходили. Это первый.

— Но в 2024 году вы выпустите другие фильмы у нас?

Диан: В следующем году мы планируем выпустить в прокат два-три фильма в Китае. А вот с российскими дистрибьюторами — «Наше кино» и «Artmainstream» — мы сотрудничаем впервые. Безусловно, мы хотим это сотрудничество продолжить. Но конкретной договоренности про следующие фильмы у нас пока нет. Пока что только планы и надежда на долгосрочную дружбу.

— В Китае выходили многие отечественные новинки — «Холоп», «Чебурашка». Некоторые фильмы у вас даже собрали больше, чем у нас, — «Он дракон», «Защитники». А что из российского идет в китайских кинотеатрах сейчас?

Диан: К сожалению, сейчас российское кино показывают в основном на кинофестивалях. Пандемия повлияла на то, что в китайский прокат выходит не так много российских фильмов, как хотелось бы.

Кадр из фильма «Чебурашка» Фото: Союзмультфильм

Цян: Раньше российских картин было довольно много в китайских кинотеатрах, и мы надеемся, что, несмотря на трудности, его станет больше.

— А вы сами знакомы с российским кино?

Цян: Конечно, еще со времен СССР! Советский кинематограф распространялся на территории Китая и воспитал целое поколение. А когда мы учились в университете, советские фильмы нам показывали по учебе. Мой любимый фильм — «Возвращение» Андрея Звягинцева.

Диан: Добавлю, что на китайскую аудиторию огромное влияние оказывают также российская музыка, живопись, литература. Я бы среди своих любимых картин отметил «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова. А читают в Китае вашу классику: Александра Пушкина, Льва Толстого, Максима Горького.

«Кинопроизводство в Китае стоит от $1 млн и до бесконечности»

— Говорят, что из-за прошедших в США забастовок мировой кинорынок в целом претерпел некоторые изменения. А азиатская его часть как себя чувствует?

Цян: Я бы сказал, что влиянию подверглась голливудская продукция. А у нас 90% контент в кинотеатрах — китайский. Так что, влияния забастовок именно на наш рынок скорее нет. Но вот пандемия сильно нас подкосила. Из-за коронавируса появились жесткие и нестабильные ограничения: открывались, работая по два-три дня, а потом закрывались снова. Это прямым образом повлияло на кинопроизводство в целом и на нашу компанию в частности: если нет сборов, то нет денег на съемки нового кино.

Диан: В этом году все нормализовалось. Можно сказать, что производство вернулось к допандемийным скоростям.

Продюсеры фильма «Исчезнувшая в звездах» Цянь Чжунъюань и Диан Сонг Фото: пресс-служба ArtMainstream

— Сколько вообще стоит снять кино в Китае?

Диан: Сложно сказать. Диапазон очень широк. Самый дешевый фильм может стоить $1 млн или даже меньше, а вот если картина по уровню может соперничать с Голливудом, например, если это экшен, то это от $100 млн и до бесконечности.

Цян: Но повышения стоимости производства, если говорить о рынке актеров, сценаристов и всех сопричастных к съемочному процессу специалистов, мы не наблюдаем.

— А если говорить об «Исчезнувшей в звездах», производство окупилось?

Цян: Да, касса превысила затраты во много раз. Точные цифры сказать затруднительно, но где-то в 10 раз мы точно превысили сумму, затраченную на производство и пиар.

Фото: пресс-служба ArtMainstream

Диан: «Исчезнувшая в звездах» — не научная фантастика, не блокбастер, так что бюджет на производство этого фильма был средним, около $40—50 млн.

— Каковы прогнозы на российский прокат?

Цян: Понимания касательно сборов у нас нет, но мы надеемся, что как можно больше россиян увидят это кино и познакомятся с китайским кинематографом. Мы очень доверяем нашему российскому дистрибьютору и верим, что фильм будет представлен на вашем рынке наилучшим образом.

Диан: В китайской киноотрасли есть традиция — ритуал для привлечения успеха в прокате. Перед началом съемок «Исчезнувшей в звездах» мы организовали алтарь на съемочной площадке, и каждый мог воскурить там благовония на удачу. А еще раздали всем сотрудникам традиционные китайские красные конвертики для дене г. Мы очень надеемся на успех в России и, скорее всего, здесь тоже устроим нечто подобное.

— Готовятся ли сейчас у студии проекты в сотрудничестве с российскими студиями? Я имею в виду именно ко-производство, а не покупку китайского фильма в российский прокат.