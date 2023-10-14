15 октября — День памяти святых Киприана и Иустины: история и традиции праздника

Каждый год 15 октября православная церковь вспоминает о святых мучениках Киприане, Иустине и Феоктисте, которые считаются защитниками от злых сил и колдовства. В 2023 году торжество приходится на воскресенье. О том, какой подвиг они совершили и где хранятся их мощи, читайте в материале «Известий».

Киприан и Иустина в 2023 году — история

Киприан родился в городе Антиохии, расположенном на территории современной Турции. Он с детства изучал колдовство и поклонялся языческим богам. По легенде, он мог призывать духов, поднимать из могил мертвых, управлять стихиями и насылать болезни. Сам князь тьмы признавал талант Киприана, беседовал с ним и обещал высокий титул в своем царстве после смерти.

Чтобы обучиться магическому искусству, Киприан отправился в путешествие по Греции и Египту. Получив титул жреца, он вернулся в родной город и обрел уважение среди местных язычников.

В том же городе жила девушка по имени Иустина. Она родилась в языческой семье, но приняла христианство и убедила своих родителей оставить прежние верования и обратиться к Богу. Однажды богатый юноша Аглаид увидел Иустину, идущую в церковь, и воспылал к ней страстью. Он пытался соблазнить девушку, но раз за разом сталкивался с отказом, так как она дала обет хранить свою душу и тело в девственной чистоте.

Отчаявшись, Аглаид отправился к Киприану и попросил его использовать на девушке свои чары. Жрец трижды посылал к ней бесов, но Иустина побеждала их крестным знамением, боролась с соблазнами молитвой и постом. Тогда колдун наслал на семью девушки и весь город страшные болезни, но и это не заставило святую отречься от своей веры. Более того, она обратилась к Богу с молитвой и смогла разрушить чары, посрамив Киприана.

После этого жрец сам отрекся от язычества, сжег свои колдовские книги и попросил епископа крестить его. Затем Киприан начал служить в церкви и проповедовать, обратив в христианство многих жителей города. Иустина же удалилась в монастырь и впоследствии была избрана в игумении.

Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане Киприан и Иустина были брошены в темницу, подвергнуты страшным пыткам, а после казнены. Видя их страдания, воин Феоктист объявил себя христианином и принял смерть вместе с ними. Тела священномучеников неизвестные странники доставили в Рим, где их похоронили с честью.

Киприан и Иустина в 2023 году — в чем помогают

Святые Киприан и Иустина считаются защитниками от сглаза, порчи и других видов колдовства, а также от козней злых людей. Считается, что молитва перед образом мучеников также помогает справиться с искушением, обрести правильный путь и найти выход из сложной ситуации. Помимо этого, к святым обращаются, чтобы вразумить людей, которые увлекаются магией.

Киприан и Иустина в 2023 году — традиции

На Руси святых мучеников называли Куприяном и Устиньей. Считалось, что в их праздник особенно активна нечистая сила. Чтобы защитить себя, мужчины читали особую молитву, обращаясь к Киприану, а женщины — к Иустине.

В праздник не приветствовались шумные застолья и посиделки. День следовало посвятить духовным размышлениям и труду. Девушки собирались вместе, чтобы заняться рукоделием и привести в порядок свое приданое, а юноши проверяли, готов ли дом к зиме.

Если погода позволяла, люди отправлялись в лес за грибами. Согласно поверью, в этот день в них нет червей и можно смело употреблять в пищу всё собранное.

Киприан и Иустина в 2023 году — где хранятся мощи

По легенде, на месте захоронения Киприана и Иустины многие верующие обрели исцеление. До XII века одна часть их мощей хранилась в базилике святой Руфины в Риме, а другая — в Антиохии, родном городе святых. В 1298 году город был захвачен войсками египетского султана, и верующие перевезли мощи на Кипр, в Менико, где для них была построена церковь Святых Киприана и Иустины. Там они хранятся по сей день.

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