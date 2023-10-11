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Эксперт рассказал о характере продвижения ВС РФ на купянском направлении

Эксперт Леонков рассказал о характере продвижения ВС РФ на купянском направлении
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Уровень профессионализма украинских боевиков падает, а у российских бойцов растет, поэтому и происходят события, которые мы сейчас наблюдаем, — изменение линии боевого соприкосновения в сторону западных границ Украины. И этот процесс идет постоянно на всех направлениях, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

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«Линия боевого соприкосновения неоднородна: где-то есть серьезные укрепления, где-то нет. Купянск — город, в который мы вошли без единого выстрела в феврале 2022 года, и его потеря была болезненной для нас. Сейчас мы видим активное сопротивление со стороны ВФУ на этом направлении, постоянную переброску резервов, создание новых укрепрайонов», — объяснил он.

Эксперт также обратил внимание на характер потерь ВС РФ: минимальные, в основном это раненые.

«Мы ведем боевые действия, как ни одно государство в мире не вело: не разрушаем дома граждан, бережем их жизни и жизни военнослужащих. Это всё накладывает определенное ограничение на характер боевых действий — например, в «мясные штурмы» мы не ходим. В этом причина того, что мы продвигаемся медленно», — отметил он.

В зоне проведения спецоперации за сутки вооруженные формирования Украины потеряли до 580 бойцов и 39 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ 10 октября.

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