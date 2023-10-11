Эскалация конфликта в Израиле не повлияла на отдых россиян в этой стране

Никто из российских организованных туристов не захотел прервать отдых в Израиле, несмотря на события в этой стране, рассказали «Известиям» в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По состоянию на 7 октября в стране находились около 100 организованных российских туристов и некоторое количество самостоятельных путешественников.

«Продолжительность отдыха у всех была разная — у кого-то десять дней, у кого-то две недели. По состоянию на сегодня никто не изъявил желания прервать отдых и досрочно вернуться, — отметила Майя Ломидзе.

В Россию вернулись лишь те туристы, у кого планово закончились сроки поездки — это менее половины людей, находившихся там на отдыхе, отметили в АТОР.

Объясняя, почему в Израиле оказалось так мало российских туристов, представители отрасли отметили, что после пандемии коронавируса спрос на туры в эту страну так и не стал массовым. Восстановлению турпотока из России мешало небольшое число авиарейсов и дороговизна направления.

В октябре в Тель-Авив из России напрямую летали лишь израильская El Al, российские Red Wings и «Азимут». В сумме они осуществляли несколько рейсов в неделю.

«Туры туда стоили довольно дорого. Неделя в очень средних «трешках» на завтраках обходилась в сумму от $1 тыс. с человека — и это без учета билетов, которые тоже недешевы», — отметили так же в Space Travel.

Сама по себе страна тоже недешевая, указали в компании. За те же деньги можно отдохнуть в Стамбуле в очень хорошей «пятерке».

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Конфликт интереса: российские туристы продолжают отдых в Израиле