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Конфликт интереса: российские туристы продолжают отдых в Израиле

Но люди, которые только планировали туда отправиться, массово отменяют туры
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Никто из российских организованных туристов в Израиле не захотел прервать отдых и досрочно улететь домой, несмотря на начало военных действий, рассказали «Известиям» в АТОР. На данный момент в Россию вернулись только те, у которых планово закончились сроки тура. Зато туристы, которые планировали вылететь в Израиль, массово отменяют поездки. Один из туроператоров сообщил «Известиям», что от туров уже отказались все клиенты, у другого остались единичные брони — на ноябрь. Эти люди получают возврат средств в полном объеме, отметили представители отрасли. В последнее время турпоток в Израиль из России был небольшой из-за дороговизны — отдых в стране обходился минимум в $1 тыс. на человека без учета перелета.

Отдых под пулями

Несмотря на начало военного конфликта в Израиле, эту страну на данный момент покинули лишь те туристы, у кого планово закончились сроки поездки.

— По предварительным данным, это менее половины туристов, отдыхающих в эти даты в Израиле, — рассказала «Известиям» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По данным АТОР, на 7 октября в стране находилось около 100 организованных путешественников и некоторое количество самостоятельных туристов, «которое оценить невозможно».

— Продолжительность отдыха у всех была разная — у кого-то десять дней, у кого-то две недели. По состоянию на сегодня никто не изъявил желания прервать отдых и вернуться досрочно, — отметила Майя Ломидзе.

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10 октября глава дипмиссии России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что в посольство РФ в Тель-Авиве подано несколько сотен заявлений с просьбой об эвакуации. Однако это люди, которые постоянно проживают в этой стране, следует из слов представителей МИД РФ. «В Израиле огромное количество наших соотечественников проживает, мы озабочены их судьбой в нынешней ситуации. Будем готовы осуществить эвакуацию для тех, кто пожелает уехать в Россию», — заявил накануне глава ведомства Сергей Лавров.

«Известия» направили запрос в МИД с просьбой сообщить, когда может быть назначен эвакуационный рейс.

В правительстве России находящимся в Израиле нашим соотечественникам рекомендовали избегать мест массового скопления людей, манифестаций, не приближаться к военным или закрытым объектам, неукоснительно соблюдать все требования местных властей, особенно комендантский час и правила передвижения по стране.

Возврат без штрафов

Несостоявшиеся путешествия в Израиль не обернулись для россиян денежными потерями или штрафами — туроператоры возвращают средства в 100-процентном объеме. Зачастую при аннулировании тура компании удерживают с клиентов фактически понесенные расходы. Но случай с Израилем — исключение, сообщили «Известиям» в пресс-службе Space Travel.

— В отношении туров в Израиль Минэкономразвития применило ст. 14 закона «Об основах туристской деятельности». В условиях угрозы безопасности в стране временного пребывания она предполагает запрет на продажу путешествий в страну, а также аннулирование договоров без штрафов, — сказали там.

В компании не нашлось ни одного туриста, кто хотел бы сохранить за собой забронированный в Израиль тур, — всем им вернули деньги.

— Аннуляции не были принудительными, турист мог поехать на свой страх и риск. Но нам гораздо проще вернуть деньги, чем потом отвечать, если с ним что-то произойдет, — отметили в Space Travel.

Аналогично поступил и другой крупный туроператор, пожелавший сохранить анонимность в беседе с «Известиями».

— Наши туристы могут вернуть 100% своих средств за поездки в Израиль или перенести деньги на другое направление, — сказали там.

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В компании уточнили, что в основном путешественники в Израиль обращались за помощью в бронировании не туров, а отелей. Спрос был точечный.

— У нас до сих пор активны несколько броней в Израиль с заездом в ноябре, туристы их не аннулировали, — отметили в пресс-службе туроператора.

Как низкий оценили спрос на отдых в этой стране и в Tez Tour.

— К сожалению или к счастью, на туры в Израиль у нас были единичные заявки, — подчеркнули в пресс-службе компании. И отметили, что в момент начала эскалации конфликта клиентов компании в стране не оказалось.

Чтобы отказаться от тура без штрафа, туристу необходимо направить требование о расторжении договора и возврате средств туроператору или турагенту, в зависимости от того, каким способом была приобретена путевка, пояснили «Известиям» в Минэкономразвития. Также возможно потребовать изменения договора, то есть переноса на другое направление отдыха.

Дешевле в Турцию

После пандемии коронавируса спрос на туры в Израиль так и не стал массовым. Восстановлению турпотока из России мешало небольшое число авиарейсов и дороговизна направления, рассказали «Известиям» туроператоры.

В октябре в Тель-Авив из России напрямую летали лишь израильская El Al, российские Red Wings и «Азимут». В сумме они осуществляли несколько рейсов в неделю.

— Туры туда стоили довольно дорого. Неделя в очень средних «трешках» на завтраках обходилась в сумму от $1 тыс. с человека — и это без учета билетов, которые тоже недешевы, — отметили в Space Travel.

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Сама по себе страна тоже недешевая, указали в компании. За те же деньги можно отдохнуть в Стамбуле в очень хорошей «пятерке».

Основной поток в Израиль — это не групповые туристы, а релоканты, зимовщики или люди с двойным гражданством, заключили в Space Travel.

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