В ГД предложили уточнить правила определения сроков аренды лесных участков для бизнеса

В Госдуме подготовили законопроект, которым предлагается устанавливать срок аренды лесных участков для предприятий лесопромышленного комплекса на основании потребностей самого инвестора. Текст документа, разработанного зампредом комитета ГД по промышленности и торговле Александром Спиридоновым («Единая Россия»), есть в распоряжении «Известий».

Сейчас решение о сроке аренды при реализации приоритетных инвестиционных проектов принимают органы власти. При этом в настоящее время договор аренды лесного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности, заключается на срок в широких пределах — от 10 до 49 лет.

Как отмечает автор законопроекта, действующая формулировка о порядке установления срока договора для реализации инвестиционных проектов в текущей редакции Лесного кодекса дана размыто. Законопроектом предлагается установить, что срок договора аренды определяется с учетом потребности инвестора, но не более закрепленных в законе 49 лет.

«Предлагаемые изменения предотвратят возможные споры и разногласия между инвесторами и органами исполнительной власти при установлении срока договора, а также повысят инвестиционную привлекательность лесной промышленности», — говорится в пояснительной записке.

По словам депутата, законопроект планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию.

В конце сентября стало известно о планах нижней палаты парламента рассмотреть проект о посуточной аренде жилья. Согласно документу, предлагается прописать в ЖК РФ, что собственник жилья вправе сдавать его в том числе краткосрочно. Проект Минстроя уже поддержала правкомиссия.