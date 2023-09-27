Госдума рассмотрит проект о посуточной аренде жилья

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается прописать в ЖК РФ, что собственник жилья вправе сдавать его в том числе краткосрочно. Законодательную инициативу рассмотрят в первом чтении в ближайшие недели, сообщили «Известиям» члены комитета ГД по строительству и ЖКХ 27 сентября.

Как ранее писали «Известия», этот проект Минстроя поддержала правкомиссия. В законе четко пропишут: гражданам разрешается сдавать квартиры посуточно при условии соблюдения прав соседей.

«В 2019 году в многоквартирных домах запретили размещать хостелы и мини-гостиницы, а статус краткосрочной аренды остался неясен. Сейчас мы устраняем этот пробел», — сказал «Известиям» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По его словам, в целом, такие изменения помогут обелить рынок краткосрочной аренды, соответственно, его выход из тени позволит наладить систему дополнительных налоговых отчислений в бюджет России.

«Рассмотрим ее в первом чтении ближайшие недели», — добавил он.

20 сентября ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов сказал «Известиям», что если в России примут закон о посуточной аренде жилья, то это поможет хотя бы частично обелить рынок краткосрочной аренды.