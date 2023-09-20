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Аналитик назвал последствия в случае принятия закона о посуточной аренде жилья

Аналитик Иванов: принятие закона о посуточной аренде жилья поможет обелить рынок
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Если в России примут закон о посуточной аренде жилья, то это поможет хотя бы частично обелить рынок краткосрочной аренды, рассказал «Известиям» 20 сентября ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

«Действующие нормативно-правовые акты де-факто сделали краткосрочную аренду квартир в жилых домах вне закона, однако эффективных механизмов контроля не было придумано, в итоге даже те, кто хочет сдавать свою квартиру посуточно на законных основаниях, сделать этого не могут и вынуждены придумывать различного рода лазейки. Такие изменения могут помочь хотя бы частично обелить рынок краткосрочной аренды, а выход такого бизнеса из тени уже позволит наладить более эффективную систему контроля соблюдения прав остальных жильцов дома», — уточнил эксперт.

Он назвал правильной инициативу об изменении в законодательстве по этому вопросу. При этом он объяснил, что если бизнес на краткосрочной аренде начнет работать официально, то ставки вырастут на размер налогов, которые будут платить собственники с получаемого дохода.

«Но вряд ли это приведет к резкому росту ставок, конкуренция на рынке краткосрочной аренды сейчас достаточно высока и ставки больше зависят от сезонности спроса», — заключил Иванов.

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Ранее в этот день сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект Минстроя, в котором предлагается вписать посуточную аренду жилья в Жилищный кодекс. Предлагается четко указать, что собственник квартиры вправе сдавать ее на основании договора найма, в том числе краткосрочного. Условием для этого будет «соблюдение прав и законных интересов соседей, правил пользования жилыми помещениями, а также правил содержания общего имущества».

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