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Сербский доброволец рассказал о падении поддержки Украины со стороны НАТО

Сербский доброволец Живкович: в странах НАТО уменьшается желание поддерживать Украину
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Ряд стран НАТО уменьшает уровень поддержки Украины. Об этом 10 октября рассказал «Известиям» сербский доброволец Братислав Живкович.

«Поддержка уходит из стран НАТО, Венгрия, Словакия против конфликта, Австрия тоже. Им видно, что победа Украины невозможна», — сказал он.

По мнению Живковича, альянс накачивает Киев оружием из-за нежелания самому воевать против России.

«Само НАТО трус, не хотело воевать против сербов, не хочет воевать против русских, это был бы самый большой позор для НАТО <...>», — подчеркнул доброволец.

Он указал и на то, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) выражают недовольство отношением к ним собственного командования. Украинских солдат отправляют на линию фронта без возможности отступить.

«Говорят, много солдат брошено без обучения, что есть приказ убивать любого украинского солдата, который хочет ступить назад», — сказал он.

Живкович уточнил, что многие солдаты ВСУ выбирают сдачу в плен, поскольку не видят иного варианта выжить. При этом сама стратегия НАТО как таковая отсутствует.

Оказать задержку: главы МИД стран ЕС не согласовали помощь Киеву
Почему ЕС переживает критический момент и как это отразится на Украине

Ранее, 9 октября, глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что последние события в США в связи с кризисом в конгрессе и преодолением шатдауна правительства усиливают неопределенность в отношении будущей финансовой поддержки Киева Вашингтоном. Он подчеркнул, что происходящее увеличивает ответственность ЕС в вопросе поддержки Украины.

До этого, 7 октября, Politico со ссылкой на источник в правительстве сообщило о том, что временное правительство Словакии приняло решение о прекращении военной помощи Украине и дальнейшей поставки ей вооружения. Отмечалось, что это решение было принято на фоне переговоров о формировании коалиции между партиями, выступающими против поддержки Киева.

5 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что без военной помощи Запада Украина продержится неделю. Он уточнил, что подобная ситуация с запасами вооружения складывается и в Европе, где политики сами заявляют, что поставили украинской стороне всю бронетехнику и боеприпасы, которые могли.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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