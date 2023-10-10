Грудной ребенок пострадал в результате наезда автомобиля на юго-востоке Москвы
Грудной ребенок пострадал в результате наезда автомобиля на юго-востоке Москвы. Об этом 10 октября сообщила Госавтоинспекция.
ДТП произошло на Самаркандском бульваре в районе дома № 22. Водитель автомобиля Mitsubishi наехал на женщину с ребенком в коляске, которые переходили улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате травмы получила девочка возрастом две недели. Ее доставили в медицинское учреждение.
Ранее, 7 сентября, мотоциклист сбил женщину с ребенком на нерегулируемом пешеходном переходе на юге Москвы. Авария произошла на Кировоградской улице. Пострадавших госпитализировали.