В Москве конфликт сотрудника «Перекрестка» с поставщиком завершился поножовщиной

В Москве конфликт между сотрудником «Перекрестка» и поставщиком завершился поножовщиной. Об этом во вторник, 10 октября, сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел 8 октября. Сотрудница супермаркета рассказала полиции, что в один из магазинов сети приехал поставщик с товаром. Однако при осмотре выяснилось, что на машине была сорвана пломба, которая свидетельствует, что продукция доставлена в нетронутом виде.

В результате сделанного девушкой замечания разгорелся конфликт. В ссору вмешался ее коллега.

«Сотрудник «Перекрестка» достал из кармана брюк нож и ударил поставщика, после чего скрылся», — рассказал собеседник «Известий».

На данный момент удалось установить личность нападающего: им оказался молодой человек 2003 года рождения. Детали произошедшего уточняются, сотрудника ищут.

Ранее в этот же день стало известно, что в городе Егорьевске Московской области 34-летний мужчина убил знакомого и поджег сарай с телом, чтобы скрыть следы преступления. Следователи установили, что между ними возник конфликт на бытовой основе, в ходе которого обвиняемый избил знакомого руками и ногами, а после нанес несколько ударов в голову и туловище керамическим кирпичом.