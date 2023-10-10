Реклама
Прямой эфир
Мир
Семья из 14 человек погибла при атаках ВВС Израиля на сектор Газа
Мир
Пушков призвал отнестись серьезно к словам генерала Милли о конфликте с Россией
Мир
Карлсон указал на возможные последствия конфликта на Ближнем Востоке
Мир
Quds сообщил о вторжении израильских войск в Наблус на Западном берегу
Армия
Бойцы группировки «Юг» нанесли поражение войскам ВСУ в ДНР
Общество
Два землетрясения за сутки зафиксировали на Камчатке
Мир
Forbes сообщил о потере Израилем шести танков «Меркава» из-за атаки ХАМАС
Мир
В Германии допустили распад Евросоюза
Армия
Экипажи вертолетов Ми-35М ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ
Армия
Военные медики впервые провели операцию на открытом сердце в зоне СВО
Армия
Экипажи танков Т-90М «Прорыв» уничтожили технику ВСУ в зоне спецоперации
Мир
Российских владельцев Volvo отключили от фирменных приложений
Мир
В Германии заявили о постигшей правительство Шольца катастрофе
Происшествия
Скорая помощь с пациентом и поливомоечная машина столкнулись на МКАД

Мужчина в Егорьевске убил знакомого и поджег сарай с телом для сокрытия следов

0
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Егорьевске Московской области 34-летний мужчина убил знакомого и поджег сарай с телом, чтобы скрыть следы преступления. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Отмечается, что тело мужчины было найдено накануне сотрудниками МЧС в процессе тушения пожара частного дома.

Позже следователи установили, что между мужчинами возник конфликт на бытовой основе, в ходе которого обвиняемый избил знакомого руками и ногами, а после нанес несколько ударов в голову и туловище керамическим кирпичом.

«Убедившись, что потерпевший скончался, он поджег сарай с целью сокрытия следов совершенного им преступления, а затем скрылся», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Личность подозреваемого вскоре была установлена. Его доставили в следственный отдел в тот же день, 8 октября. Правоохранительные органы уточняют все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы.

Ранее, 7 октября, сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина зарезал восьмилетнего сына. Инцидент произошел накануне на Софийской улице. Второклассник позвонил своей маме и сообщил, что отец сошел с ума, бегает по квартире и всё крушит. Женщина сразу поспешила домой. В квартире она обнаружила тело своего сына. Рядом с ребенком лежал раненый отец. Женщина вызвала скорую и полицию. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023