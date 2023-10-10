Мужчина в Егорьевске убил знакомого и поджег сарай с телом для сокрытия следов

В городе Егорьевске Московской области 34-летний мужчина убил знакомого и поджег сарай с телом, чтобы скрыть следы преступления. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Отмечается, что тело мужчины было найдено накануне сотрудниками МЧС в процессе тушения пожара частного дома.

Позже следователи установили, что между мужчинами возник конфликт на бытовой основе, в ходе которого обвиняемый избил знакомого руками и ногами, а после нанес несколько ударов в голову и туловище керамическим кирпичом.

«Убедившись, что потерпевший скончался, он поджег сарай с целью сокрытия следов совершенного им преступления, а затем скрылся», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Личность подозреваемого вскоре была установлена. Его доставили в следственный отдел в тот же день, 8 октября. Правоохранительные органы уточняют все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы.

Ранее, 7 октября, сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина зарезал восьмилетнего сына. Инцидент произошел накануне на Софийской улице. Второклассник позвонил своей маме и сообщил, что отец сошел с ума, бегает по квартире и всё крушит. Женщина сразу поспешила домой. В квартире она обнаружила тело своего сына. Рядом с ребенком лежал раненый отец. Женщина вызвала скорую и полицию. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.