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Регионам предлагают разрешить снижать налоги для бизнеса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Регионам предлагают разрешить снижать налоги для промышленных предприятий при условии роста объемов реализации продукции. Как выяснили «Известия», такой законопроект будет внесен в Госдуму 11 октября.

«В настоящий момент ставка налога на прибыль составляет 20%. Из них 3% зачисляются в федеральный, а 17% — в региональный бюджет. Для стимулирования развития производства мы предлагаем разрешить субъектам РФ снижать региональную часть налога на прибыль по 0,2 пункта за каждый процент прироста объема реализации продукции в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года. Диапазон прироста выручки — от 2 до 19%», — рассказал «Известиям» один из авторов законопроекта, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

По его словам, например, если объем реализации продукции за год увеличится более чем на 19 %, то ставка региональной части налога на прибыль должна составить 13,2 %, а не 17%, как сейчас.

«То есть налоговая льгота в этом случае будет равняться 3,8%. Кроме того, в случае принятия законопроекта регионы получат возможность вводить нулевую ставку по налогу на прибыть, зачисляемую в федеральный бюджет», — пояснил парламентарий.

По мнению авторов законопроекта, налоговая льгота должна распространяться на все предприятия, за исключением компаний нефтегазового сектора и организаций, которые уже пользуются налоговыми льготами. Среди них могут оказаться сельхозпроизводители, резиденты особых экономических зон, участники региональных инвестиционных проектов, резиденты Территорий опережающего развития.

«Для многопрофильных предприятий снижать налоговую ставку предлагаем только с прибыли, полученной от реализации промышленной продукции. Мы убеждены, что предоставление предприятиям льгот по налогу на прибыль позволит повысить эффективность работы компаний и увеличить темпы экономического роста не только в отдельных регионах, но и по всей стране», — указал депутат.

Миронов также напомнил, что в 1998 году благодаря введению дифференцированной ставки налога в зависимости от объема реализации продукции рост регионального промышленного продукта в течение одного года составил 7,3%, а поступления в бюджет благодаря этому увеличились на 50%. Авторы инициативы считают, что схожие высокие экономические результаты можно получить и сейчас.

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В конце сентября законопроект ЛДПР о нулевой ставке НДФЛ с зарплат до 30 тыс. рублей в месяц был внесен депутатами фракции ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким в Государственную думу. По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит снизить налоговую нагрузку на незащищенные слои населения.

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