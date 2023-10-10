Wildberries планирует ввести опцию подтверждения заказа через Touch ID и Face ID

Wildberries сделает функцию дополнительного подтверждения покупки для того, чтобы свести к минимуму число так называемых случайных заказов. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщил маркетплейс в своем Telegram-канале.

Интернет-магазин предпринял такую разработку из-за недавней ситуации, когда ребенок сделал заказ в приложении на 250 тыс. рублей.

«Чтобы не ставить родителей в неловкое положение перед ребенком, ожидающим заказ, сделанный им самостоятельно, мы в ближайшее время запустим возможность дополнительного подтверждения заказа перед оплатой. С ней родители и дети смогут вместе решить, что заказать у нас в этот раз», — рассказали в пресс-службе Wildberries.

В течение месяца маркетплейс внедрит новые опции, которые можно подключить по своему желанию: ПИН--код, технологии Touch ID и Face ID и их аналоги для Android.

Ранее, 3 октября, стало известно, что на сайте Wildberries стали доступны правила, по которым компания систематизирует данные о посетителях. Алгоритмы применяются с целью подобрать наиболее релевантные товары на основании действий пользователя на онлайн-платформе.