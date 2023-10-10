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Врач-гастроэнтеролог рассказала о главных причинах изжоги

Врач Халиль: пациентов с изжогой нередко направляют к психотерапевту
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Фото: Getty Images/Yurii Yarema
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Стресс — одна из главных причин появления изжоги. Об этом 10 октября в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог «ИНВИТРО-Воронеж» Милана Халиль.

Эксперт назвала нервную работу, недосып и частые ссоры причинами, которые могут оказать негативное влияние на желудочно-кишечный тракт.

По словам эксперта, к изжоге также приводят курение, алкоголь, нерациональное питание, интенсивные физические нагрузки.

«Может быть ощущение кислого привкуса либо горечи в горле, появиться отрыжка кислым содержимым или воздухом. Как правило, при соблюдении диеты изжога может исчезнуть либо становится менее явной. Также это состояние может сопровождаться такими неспецифическими проявлениями, как першение в горле, сухой кашель, поэтому важно своевременно обратиться к врачу для правильной постановки диагноза», — объяснила врач.

Главный совет Халиль — делить приемы пищи по группам. В первой группе должны находиться фрукты, кислые напитки (морс, сок прямого отжима). Во второй — продукты усиливающие выработку пищеварительных ферментов, например, очень холодные или жареные блюда. В третьей группе будут раздражающие слизистую оболочку желудка: сладости, алкоголь, мята, чрезмерно горячее. И в четвертую попадут продукты, которые вызывают чрезмерное газообразование: кондитерские изделия, бобы, капуста и фастфуд.

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