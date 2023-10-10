Российских владельцев Volvo отключили от фирменных приложений

Российских автовладельцев Volvo отключили от программного обеспечения по распоряжению шведского автоконцерна в рамках санкционной политики. Об этом «Известиям» сообщила сотрудница автомобильного салона 9 октября.

Она рассказала, что из-за санкций автосалоны не смогут обеспечить клиентов новым программным обеспечением.

«Если автовладелец потеряет ключи, мы не сможем их запрограммировать. Какие-либо обновления тоже не сможем реализовывать», — рассказала сотрудница.

По ее словам, при покупке автомобиля Volvo «с рук», стоит понимать, что бывший владелец может не удалить приложение и следить за тем, где находится автомобиль. При этом новый владелец не сможет пользоваться приложением.

26 сентября губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что завод Volvo в Калуге возобновит работу до конца 2023 года.

Ранее, 25 сентября, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на международной промышленной выставке «Иннопром Казахстан» рассказал журналистам, что сделка по передаче активов шведского автоконцерна Volvo в РФ не включала опцион на обратный выкуп.

До этого, 8 сентября, пресс-служба Минпромторга России сообщила, что активы шведского автоконцерна Volvo в РФ передали местному инвестору. Совместно с новым собственником был определен отечественный партнер для дальнейшего развития производства в Калуге.

Санкционное давление на РФ усилилось на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой глава государства Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.