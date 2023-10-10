Экипажи танков Т-90М «Прорыв» уничтожили технику ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны РФ 10 октября показало боевую работу расчета орудия «Гиацинт-С» и экипажей танков Т-90М «Прорыв» Западного военного округа (ЗВО) в зоне спецоперации.

«Командир орудия должен уметь всё на своем орудии. Если кто-то, допустим, выбыл из строя — командир орудия может его заменить. Могу быть механиком-водителем, наводчиком, заряжающим. Многофункциональный человек. Должен быть морально крепок, чтобы поддержать своих боевых товарищей, и выполнять свою задачу верно», ― рассказал командир расчета орудия «Гиацинт-С» группировки войск «Запад» с позывным Сонный.

В последние дни расчет Сонного чаще всего отрабатывает по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы пехота могла продвинуться вперед. По его словам, расчет действует по простому принципу. Военнослужащие приезжают на огневую позицию, отрабатывают по цели, сворачиваются и переезжают на новую точку. Таким образом работа идет целый день.

«Уничтожали танки противника, гаубицы, опорные пункты, много БМ, пехоту. В основном стратегически важные цели», ― добавил Сонный.

Механик-водитель танка Т-90М «Прорыв» группировки войск «Запад» с позывным «Шеф» рассказал о преимуществах машины.

«Замечательный танк. Хорошая защита и вооружение. Вопросов никаких нет. Всё устраивает. Камеру заднего вида добавили. Электроники очень много, теперь всё на дисплее», ― отметил он.

Шеф был награжден медалью «За отвагу». Во время тяжелого боя он вывез личный состав из окружения.

Командир танкового взвода с позывным «Старый» группировки войск «Запад» также рассказал, за что получил свою медаль «За отвагу».

«Вышли на прямой бой с пехотой вражеской, с техникой вражеской. Отработали всё, можно сказать, в одну сторону. Враг не успел ничего сделать, не успел среагировать. Отработали по пехоте, уничтожили БМП вражескую и отошли, прикрыв нашу пехоту. Вот за это и получил медаль», ― поделился Старый.

Как подчеркнул военнослужащий, самое главное в танке ― слаженность коллектива. Нельзя паниковать, нужно всё четко осмыслить.

Ранее, 8 октября, Минобороны РФ показало, как экипажи танков Т-90М «Прорыв» группировки войск «Запад» выполняют огневые задачи в зоне спецоперации на купянском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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