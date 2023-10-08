Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-90М

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» группировки войск «Запад» выполняют огневые задачи в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении. Кадры боевой работы российских военных опубликовало Минобороны РФ в воскресенье, 8 октября.

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» на купянском направлении выполняют огневые задачи по огневой поддержке штурмовых отрядов группировки войск «Запад» и уничтожению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в опорных пунктах.

Используя рельеф местности, экипажи танков выдвигаются на рубеж, уничтожают живую силу украинских формирований, а также подавляют его огневые точки, позволяя штурмовым отрядам продвигаться вглубь обороны противника. Танкисты успешно поражают наблюдательные пункты, склады боеприпасов, а также личный состав ВСУ, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости, благодаря разведке с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Командир танковой роты с позывным Охотник рассказал, как в составе экипажа на Т-90М «Прорыв» в ходе выполнения задач прикрывал огнем свой танк, ведущий стрельбу с закрытых огневых позиций. В ходе боя был замечен противник, который стал противодействовать ведению огня, и Охотник принял решение вызвать огонь на себя, отвлечь противника и тем самым дать возможность другому экипажу выйти из-под ответного огня.

За безупречное выполнение боевых задач, самоотверженность в бою и спасение боевых товарищей весь экипаж Охотника награжден медалями «За отвагу».

Ранее, 4 октября, расчеты самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» успешно пробили укрепрайон наемников ВСУ на купянском направлении. Работа велась фугасными минами и активно-реактивными снарядами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.