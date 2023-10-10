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Ставки по краткосрочным вкладам достигли 13-15%

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Ставки по вкладам до шести месяцев в крупнейших банках достигли уровня 13–15%, сообщили «Известиям» в сервисе «Финуслуги».

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На фоне повышения ключевой ставки ЦБ до 13% условия по краткосрочным вкладам улучшили 16 из топ-20 банков. Средний уровень ставки по депозитам на три месяца сейчас составляет 11%, а на полгода — 10,8%.

Участники рынка подтвердили повышение интереса к коротким вкладам. Если в июле на депозиты до трех месяцев приходилось до 25% от всех открываемых вкладов, то сейчас — уже более 50%, отметила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

По данным ЦБ, объем средств на вкладах от 31 до 90 дней за месяц увеличился почти в 2,5 раза — с 534 млрд в августе до 1,3 трлн в сентябре. Депозиты на срок от трех месяцев до полугода также показали рост — в сентябре россияне положили на них 4,9 трлн рублей, что на 1,12 трлн больше предыдущего месяца. При этом объем средств на вкладах от 181 дня до трех лет сократился на 5–7%, следует из статистики регулятора.

«Даже после повышения ключевой большинство россиян используют вклады не для накопления средств, а для их сбережения от инфляции», — подчеркнул основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Верх ожиданий: ставки по краткосрочным вкладам достигли 13–15%

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