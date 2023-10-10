Лифт с тремя подростками опрокинулся в Самаре

Лифт с тремя подростками накренился в торговом комплексе «Вива-Лэнд». Об этом 9 октября сообщил источник «Известий».

Сначала в лифт зашли 9 человек, зачем 6 из них вышли, и осталось три парня. Из-за перегруза лифт вышел из строя.

Пострадавших в результате поломки нет. Следственный комитет по Самарской области сообщил, что работает на месте, проводится доследственная проверка.

Ранее, 30 сентября, в Москве с 16-го этажа рухнул лифт с женщиной и трехлетним ребенком, они не пострадали.