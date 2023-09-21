Реклама
Прямой эфир
Мир
Страны БРИКС поддержали председательство России в объединении в 2024 году
Мир
Известный фотограф Эрвин Олаф умер после пересадки легких
Общество
В Госдуме предложили массово устанавливать датчики утечки газа
Мир
В РФ заявили об отсутствии диалога с ЕС по переподключению РСХБ к SWIFT
Мир
Канцлер Шольц выступил с речью на Генассамблее ООН в полупустом зале
Общество
В Россельхознадзоре объяснили попадание продукции с АЧС в магазины
Общество
Глава СК России запросил доклад о расследовании дела о взрыве газа в Балашихе
Общество
Тела женщины и ребенка обнаружили под завалами дома в Балашихе
Мир
Два человека погибли в результате крушения самолета в Германии
Мир
Польша заявила о прекращении поставок вооружения Украине
Мир
Суд штата Делавэр предписал Хантеру Байдену лично явиться на заседание
Экономика
В РФ будут приостанавливать работу нелегальных онлайн-продавцов
Мир
Белый дом заявил об отсутствии окончательного решения о поставке ракет ATACMS Киеву
Мир
Лавров и Гросси обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС

В Москве женщина и ребенок едва не разбились во время поездки в лифте

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В жилищном комплексе на Красноказарменной улице в столичном Лефортово в среду, 20 сентября, с 16-го этажа рухнул лифт с женщиной и трехлетним ребенком внутри. Они не пострадали, так как сработали страховочные механизмы, сообщает Telegram-канал Mash в среду, 20 сентября.

Инцидент произошел около 19:00 мск. Мать с ребенком ехали на 21-й этаж, но в районе 16-го этажа подъемник сорвался. Страховочные механизмы сработали после падения лифта на полтора этажа вниз, но через несколько секунд он снова сорвался. Затем лифт медленно доехал до первого этажа. Мать с ребенком не получили ранений.

«Нас дважды тряхануло, потом мы медленно ехали вниз», — рассказала женщина..

По словам женщины, соседи уже писали жалобы в управляющую компанию. Сама женщина по факту случившегося написала заявление в полицию.

Без надзора: почему лифты в России ломаются и падают все чаще
Эксперты связывают проблемы лифтового хозяйства с отсутствием государственного контроля

Ранее, 13 сентября, взрослый и двое детей пострадали при падении лифта в многоэтажке в Краснодаре. Лифт упал с высоты восьмого этажа. Всего в лифте на момент происшествия находилось двое детей и четверо взрослых: трое мужчин и одна женщина.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023