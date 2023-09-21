В Москве женщина и ребенок едва не разбились во время поездки в лифте
В жилищном комплексе на Красноказарменной улице в столичном Лефортово в среду, 20 сентября, с 16-го этажа рухнул лифт с женщиной и трехлетним ребенком внутри. Они не пострадали, так как сработали страховочные механизмы, сообщает Telegram-канал Mash в среду, 20 сентября.
Инцидент произошел около 19:00 мск. Мать с ребенком ехали на 21-й этаж, но в районе 16-го этажа подъемник сорвался. Страховочные механизмы сработали после падения лифта на полтора этажа вниз, но через несколько секунд он снова сорвался. Затем лифт медленно доехал до первого этажа. Мать с ребенком не получили ранений.
«Нас дважды тряхануло, потом мы медленно ехали вниз», — рассказала женщина..
По словам женщины, соседи уже писали жалобы в управляющую компанию. Сама женщина по факту случившегося написала заявление в полицию.
Ранее, 13 сентября, взрослый и двое детей пострадали при падении лифта в многоэтажке в Краснодаре. Лифт упал с высоты восьмого этажа. Всего в лифте на момент происшествия находилось двое детей и четверо взрослых: трое мужчин и одна женщина.