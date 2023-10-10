В России с 2025 года введут промежуточную категорию для бизнеса — МСП+, выяснили «Известия». Речь идет о компаниях, которые уже выросли из системы поддержки малых и средних предприятий, но еще не доросли до крупных, отметил глава Минэка Максим Решетников.

Категория МСП+ будет введена в 2025 году после президентских выборов и принятия нового нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства на 2025–2030 годы, рассказал «Известиям» на Московском финансовом форуме президент «Опоры России» Александр Калинин, который принимает участие в обсуждении этих перспектив. Это подтвердили еще два источника, близких к правительству.

Минэк предлагает отнести к этой группе компании, которые работают в приоритетных отраслях, не связаны с государством и чей доход не превышает 10 млрд рублей в год, рассказала «Известиям» замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. МСП+ предлагается предоставить финансовые меры поддержки — в частности, зонтичные поручительства (государство дает гарантию перед банком, если у бизнесмена не хватает залога для займа. — Ред.) и льготное кредитование, добавила она.

В России действует около 6,1 млн субъектов МСП, но подавляющую часть занимают микропредприятия (96%), поделилась статистикой доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Оставшиеся 4% приходятся на малые и средние компании, численность которых составляет 215,6 тыс. и 18,7 тыс. соответственно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дельная оплата: власти предложат льготы растущему бизнесу с 2025 года