ХК «Локомотив» победил «Торпедо» и возглавил таблицу Запада КХЛ

Хоккейный клуб «Локомотив» 9 октября одержал победу над клубом «Торпедо» со счетом 1:0 в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле на стадионе «Арена-2000 Локомотив».

Первые два периода завершились с нулевым счетом, а на 59-й минуте Георгий Иванов забросил единственную шайбу. Победа досталась хозяевам встречи со счетом (0:0, 0:0, 1:0).

Вратарь ярославцев Даниил Исаев отразил 19 бросков и оформил второй «сухой матч», так называемый шат-аут, в текущем сезоне.

В следующем матче чемпионата КХЛ «Торпедо» в Череповце сыграет с «Северсталью», а «Локомотив» прибудет в Санкт-Петербург в гости к ХК СКА. Обе встречи клубов пройдут 11 октября.

Ранее, 6 октября, сообщалось, что петербургский СКА обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча команд состоялась на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.