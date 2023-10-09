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Эксперт оценила работы лауреата Нобелевской премии по экономике Голдин

Эксперт Руднева отметила вклад в научную экономику лауреата Нобелевской премии Голдин
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Фото: REUTERS/Reba Saldanha
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Лауреат Нобелевской премии по экономике Клаудия Голдин внесла большой вклад в понимание условий формирования заработной платы в контексте гендерного критерия, заявила 9 октября «Известиям» кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Университета МИСИС Анастасия Руднева.

«Данные, собранные более чем за 200 лет, позволили выявить разницу, и зачастую довольно существенную, между оплатой труда женщин и мужчин. И несмотря на экономический прогресс, инновации и цифровизацию, а также приоритеты целей концепции устойчивого развития в части социального равенства, эта разница хотя и сокращалась, но незначительно», — подчеркнула она.

Руднева обратила внимание, что это противоречит главному принципу ООН о недопустимости дискриминации, в том числе и гендерной.

«Клаудия Голдин отмечает, что важнейшим фактором для построения карьеры женщин становится изменение их социальных ролей, в том числе в части их обязанностей в семье и по дому. Их становится меньше, что высвобождает время и силы для получения образования и карьеры», — продолжила эксперт.

Функционал женщин перестает быть связан только с материнством, а если учесть то, что разрыв в зарплате формируется после рождения первенца стимул к деторождению резко снижается, добавила специалист.

Женщины всё чаще реализуют себя в работе и профессии, повторяя модель поведения мужчин.

«Всё это хотя и способствует сокращению гендерного разрыва в оплате труда, но приводит к снижению рождаемости и депопуляции населения в развитых странах. Решение одной проблемы порождает другую», — заключила Руднева.

О том, что лауреатом Нобелевской премии по экономике в 2023 году стала американка Клаудия Голдин, стало известно ранее в понедельник.

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Голдин родилась в 1946 году в Нью-Йорке. В 1972 году она получила докторскую степень, является профессором Гарвардского университета и членом Национальной академии наук США.

6 октября правозащитницу Наргес Мохаммади объявили лауреатом Нобелевской премии мира. Ей присудили награду за борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех.

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