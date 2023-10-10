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Врач назвала восемь признаков инсульта

Невролог Зинчева назвала головную боль и головокружение признаками инсульта
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Andy Dean
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Риск перенести инсульт (инфаркт головного мозга) у взрослых людей с возрастом только возрастает. О том, на какие восемь симптомов следует обратить внимание, чтобы вовремя распознать инсульт «Известиям» 10 октября рассказала врач-невролог «СМ-Клиника» Ольга Зинчева.

В первую очередь, она отметила, что инсульт бывает двух видов — ишемический и геморрагический. По статистике чаще встречается именно ишемический инсульт.

По ее словам, ишемический инсульт происходит из-за закупорки или спазма сосуда головного мозга. Иногда он может быть вызван сдавливанием сосуда опухолью головного мозга или не контролируемой артериальной гипертензией.

Геморрагический инсульт, как рассказала врач, возникает ввиду разрыва сосуда головного мозга. Сам приступ, как правило, вызывает скачок артериального давления, аневризма сосудов головного мозга. Нередко причиной данного вида инсульта является атеросклероз.

Говоря о наиболее распространенных симптомах инсульта, в первую очередь врач назвала головную боль.

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«Кто из нас хотя бы раз не испытывал ее? Но при инсульте она совершенно другая. Некоторые пациенты описывают ее так, как будто их топором ударили по затылку или воткнули кинжал в голову. Боль при этом тупая или давящая. По интенсивности очень сильная. Может усиливаться при смене положения тела, кашле. Возникает внезапно без каких-либо видимых причин», — рассказала невролог.

Также, по ее словам, при инсульте довольно часто возникает головокружение, сопровождающееся нарушением координации движений, потерей равновесия и нередко тошнотой и многократная рвотой, которая не приносит облегчение, в отличие от приступа мигрени.

«В зависимости от зоны поражения головного мозга у человека может возникнуть онемение какой-либо части тела (языка, лица, руки, ноги, туловища), развиться односторонняя слабость в одной либо обеих конечностях (в руках или ногах). Поражение может носить легкий (онемение) или выраженный характер вплоть до невозможности поднять или пошевелить конечностью», —добавила Зинчева.

Кроме того, как рассказала врач, если попросить человека улыбнуться, можно увидеть асимметрию лица, сглаженность носогубной складки, слезо- и слюнотечение, нарушение глотания, непрекращающуюся икоту.

«Одним из симптомов также является нарушение речи. Человек не может ответить, сказать, не понимает обращенную речь. Его речь может быть невнятная, вплоть до полной афазии. Кроме того, при инсульте возможно нарушается зрение, вплоть до его потери. Очень часто это происходит с одной стороны», — отметила невролог.

Также, по ее словам, возможно нарушение сознания, вплоть до комы. Помимо этого, у некоторых пациентов часто наблюдаются психические нарушения, дурашливость или неряшливость в поведении, несвойственная человеку агрессия, выраженная плаксивость, развитие депрессии, апатии.

«Если у себя, у родственника или у прохожего вы заметили данные симптомы, незамедлительно обратитесь в скорую помощь. В этом случае дорога каждая минута!» — подытожила врач.

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1 октября гендиректор НМИЦ кардиологии имени Чазова, академик РАН Сергей Бойцов предупредил, что риск инфаркта повышается с возрастом, поскольку сосуды становятся менее эластичными, а их просвет сужается из-за отложений холестерина.

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