«Итоги выборов показали недовольство политикой правящей коалиции»

Граждане ФРГ 8 октября избирали парламент в двух федеральных землях — Баварии и Гессене. Партия канцлера ФРГ Олафа Шольца (СДПГ) в обоих случаях потерпела поражение, получив худший результат в своей истории. По предварительным данным, в Гессене социал-демократы набрали 15,1% голосов, а в Баварии — только 8,4%. В этих регионах лидерами стали Христианско-демократический (ХДС) и Христианско-социальный (ХСС) союзы. Весьма ощутимую поддержку получила и оппозиционная «Альтернатива для Германии» (АдГ). В Баварии АдГ заняла третье место (14,6%), а в Гессене — второе (18,4%). Опрошенные «Известиями» эксперты подчеркивают, что результаты земельных выборов отражают рост недовольства правительством Шольца. В его основе лежат как экономические проблемы, такие как рост цен на недвижимость, так и резкий приток мигрантов. Эксперты полагают, что итоги этого голосования — своего рода индикаторы выборов в бундестаг, которые пройдут в 2025 году.

Мнения экспертов

Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Мария Хорольская:

«Итоги выборов в Баварии показали недовольство населения политикой правящей коалиции. Все партии, входящие в так называемый светофор (СДПГ, «Зеленые и СвДП. — «Известия»), снизили свой результат. При этом правящий в Гессене ХДС получил большую поддержку, а правящий в Баварии ХСС практически не потерял проценты (–0,2%). Это означает, что избиратели винят в своих проблемах в первую очередь федеральное, а не земельное правительство.

Земельные результаты негативно влияют на перспективы переизбрания коалиции. Во-первых, мы видим снижение поддержки правящих сил. Во-вторых, партии «светофора» будут в меньшей степени готовы идти на компромисс.

Социал-демократы традиционно получают невысокие результаты в Баварии. Но ситуация в Гессене была намного более неприятной. Во-первых, они уступили АдГ. Во-вторых, земельную кампанию там возглавила министр внутренних дел Нэнси Фезер, такой плохой результат ударил и по ее репутации на федеральном уровне.

За АдГ проголосовали как недовольные остальными партиями и ситуацией в стране, так и беспокоящиеся о миграционном вопросе. АдГ сейчас находится на подъеме, и, если ситуация не изменится, партия может улучшить свой результат в бундестаге. При этом ни одна из партий не пойдет на коалицию с «Альтернативой» на федеральном уровне».

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Федор Басов:

«Региональные выборы отличаются по повестке от федеральных, и немецкие избиратели это понимают. Но результаты прошедших выборов в ландтаги Баварии и Гессена подтвердили общенемецкие тенденции этого года — снижение поддержки правящих на федеральном уровне партий (СДПГ, «Зеленые» и СвДП) и рост поддержки оппозиционных на федеральном уровне Союза ХДС/ХСС и АдГ. И если поддержка консерваторов возросла незначительно, то у националистов она взлетела до 22% на федеральном уровне, а в новых федеральных землях — более чем до 30%. Однако сейчас это не приведет к политическим изменениям — в обеих федеральных землях сохранятся правящие коалиции (в Баварии — ХСС и «Свободные избиратели», а в Гессене — ХДС и «Зеленые»).

Выборы в бундестаг должны пройти лишь осенью 2025 года. Судя по нынешним социологическим опросам, АдГ сможет увеличить свое представительство в федеральном парламенте, но это не приведет к тому, что они смогут повлиять на формирование правительства ФРГ. Однако рост популярности АдГ в следующем году может привести к их успеху на выборах в Европарламент и в ландтаги Саксонии, Тюрингии и Бранденбурга. Судя по опросам общественного мнения, в Тюрингии после выборов ожидаются большие сложности с формированием правящей коалиции. Однако даже в восточных землях националистам вряд ли удастся пройти во власть».

Немецкий политолог Александр Рар:

«У нас очень много серьезных кризисов. С одной стороны, миграционный — в Германию попадает всё больше беженцев. Они не находят работу, сидят на социальных пособиях, в городах растет уровень криминала. И этому не видно конца — правительство не может это остановить.

С другой стороны, в Германии ощущается нехватка жилья. Люди, которые мало зарабатывают, не могут найти себе квартиру. Кроме того, партия «Зеленые» заставляет всех переходить на возобновляемые источники энергии, но это дорого. Это всё ведет к росту популярности «Альтернативы для Германии».

Системные партии по политическим соображениям сделают всё, чтобы АдГ никогда не пришла к власти. Ее обзывают фашистской, пресса выступает против нее — СМИ очень тесно связаны с властью. Рост поддержки АдГ для социал-демократов и «Зеленых» стал полным шоком. Возможно, ХДС когда-нибудь вступит в коалицию с АдГ, но это произойдет не раньше чем через 10 лет».