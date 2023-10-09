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Пять человек погибли в ДТП в Карагандинской области Казахстана

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Фото: t.me/POLICE_of_KZ
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Пять человек погибли в ДТП на трассе Караганда – Астана в Казахстане. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает МВД Республики Казахстан в своем Telegram-канале.

Авария произошла в этот же день около 15:00 по местному времени (около 12:00 мск) в Осакаровском районе в 50 км от поселка Осакаровка. Водитель автомобиля Ford Ranger, не справившись с управлением, наехал на дорожного рабочего и столкнулся со стоящим грузовиком «КамАЗ».

В результате происшествия рабочий, водитель автомобиля Ford и трое пассажиров в салоне машины скончались.

На данный момент по факту ДТП ведется досудебное расследование по ст. 345 УК РК («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами»).

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Ранее, 3 октября, на севере Италии более 20 человек погибли при падении автобуса с эстакады. Стало известно, что автомобиль пробил ограничители эстакады и пролетел до земли около 10 м, после чего загорелся. Помимо 21 погибшего более 10 человек получили ранения.

5 октября личности всех погибших в результате автокатастрофы в Венеции с участием автобуса, который упал с эстакады и загорелся, установлены. Помимо этого, согласно основной версии следствия, водитель автобуса резко почувствовал себя плохо во время движения машины.

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