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В Италии установили личности всех погибших при падении автобуса с эстакады

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Marco Albertini
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Личности всех погибших в результате автокатастрофы в Венеции с участием автобуса, который упал с эстакады и загорелся, установлены. Об этом 4 октября отчитались городские власти.

Согласно информации агентства ANSA, в ДТП погиб 21 человек, девять из которых ― граждане Украины. Еще четверо погибших ― граждане Румынии, трое ― Германии, двое ― Португалии. Также в аварии погибли по одному человеку из Хорватии, ЮАР и Италии.

По факту происшествия венецианская прокуратура ведет расследование. Дело будет рассматриваться как убийство нескольких человек на дороге. Сейчас правоохранители изучают материалы, снятые камерами наблюдения. Согласно основной версии следствия, водитель автобуса резко почувствовал себя плохо во время движения машины.

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О том, что более 20 человек погибло при падении автобуса с эстакады на севере Италии, стало известно 3 октября, во вторник. Автомобиль пробил ограничители эстакады и пролетел до земли около 10 м, после чего загорелся. Помимо 21 погибшего, более 10 человек получили ранения.

Утром 4 октября официальный представитель МИД Украины Олег Николенко подтвердил гибель пяти соотечественников, а также сообщил о трех пострадавших украинцах. Николенко уточнил, что дипломаты пытаются связаться с родственниками пострадавших.

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