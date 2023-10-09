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Бренд AITO представят на выставке в Москве

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Фото: АО «МБ РУС»
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АО «МБ РУС» и группа компаний «Автодом» представят бренд AITO на выставке в Москве 10 и 11 октября. Об этом компании сообщили 9 октября в совместном релизе.

Демонстрация новых гибридных кроссоверов премиального сегмента AITO M5 и M7 пройдет в рамках автомобильной выставки-форума CarX на московской площадке VK Stadium. В данном случае будут представлены модели с двигателями мощностью в 496 л.с. и 449 л.с. соответственно и полным приводом.

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Марка AITO основана в 2021 году компаниями Huawei и Seres (Sokon), она специализируется на производстве премиальных электромобилей и гибридов. В рамках партнерства Seres занимается производством авто, а Huawei обеспечивает транспортные средства цифровыми технологиями, в числе которых операционная система Harmony OS.

Ранее, 17 августа, «МБ РУС» объявила о старте продаж китайских автомобилей брендов Aito и LiXiang. Тогда же сообщалось о начале предложения моделей M5 и M7 на российском рынке. До этого, 13 июля, компания представила обновленный в рамках ребрендинга логотип.

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