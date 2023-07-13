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Бывшее российское представительство Mercedes-Benz показало новый логотип

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Фото: Пресс-служба «Мерседес-Бенц РУС»
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Компания «МБ РУС», бывшее российское представительство Mercedes-Benz в России («Мерседес-Бенц РУС»), в рамках стартовавшего несколько месяцев назад ребрендинга представило обновленный логотип. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба компании.

«Ставка была сделана на лаконичный шрифт в узнаваемых для клиентов и партнеров компании цветовых решениях. Новый логотип и визуальные элементы фирменного стиля помогут АО «МБ PУC» укрепить позицию на рынке и, кроме того, станут символом преемственности и приверженности компании к постоянному развитию и оказанию услуг высочайшего качества, ведь АО «МБ PУC› является ведущим экспертом по марке Mercedes-Benz на территории России благодаря своему почти 30-летнему опыту дистрибьюции и команде профессионалов», ― прокомментировали обновленный логотип представители компании.

Известно, что «МБ РУС» продолжит заниматься обслуживанием и продажами Mercedes-Benz, а также китайскими легкими коммерческими авто Forland и Foton. В будущем компания планирует заниматься поставками легковых автомобилей других брендов.

Ранее, 25 мая, компания «Мерседес-Бенц РУС», до недавних пор бывшая российским представительством немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz, объявила о ребрендинге.

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Такое решение связано с завершившейся сделкой по передаче долей и акций Mercedes-Benz AG российской компании «Автодом». Теперь «Мерседес-Бенц РУС» будет называться «МБ РУС». Перемены затронут не только название бывшего российского офиса немецкой компании, также изменятся визуальные элементы бренда, сайта и фирменного стиля.

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