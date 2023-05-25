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Авто
Бывшее российское представительство Mercedes-Benz объявило о ребрендинге

Бывшее российское представительство Mercedes-Benz объявило о ребрендинге

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Uli Deck
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Компания «Мерседес-Бенц РУС», до недавних пор бывшая российским представительством немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz, объявила о ребрендинге. Об этом 25 мая сообщает «Газета.Ru».

Ребрендинг связан с завершившейся сделкой по передаче долей и акций Mercedes-Benz AG российской компании «Автодом». Теперь «Мерседес-Бенц РУС» будет называться «МБ РУС», сообщает собеседник издания. Перемены затронут не только название бывшего российского офиса немецкой компании, но также изменятся визуальные элементы бренда, сайта и фирменного стиля.

Тем не менее «МБ РУС» продолжит продавать и обслуживать, в том числе по гарантии, легковые и коммерческие автомобили Mercedes-Benz.

«Основным направлением работы компании останется бренд Mercedez-Benz, при этом АО «МБ РУС» планирует расширение портфеля продуктов и сотрудничество с другими автомобильными производителями», ― заявил источник.

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25 апреля компания «Автодом» окончательно закрыла сделку и купила российские активы Mercedes-Benz. В частности, к дилеру перешла компания АО «Мерседес-Бенц Рус» — официальный дистрибьютор в России. Кроме того, в перечне активов — подмосковный завод, лизинговая «дочка» и занимающаяся факторингом и страхованием автомобилей компания.

Вместе с тем Mercedes-Benz сможет, согласно договору, выкупить завод в Подмосковье в течение шести лет.

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