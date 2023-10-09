Жительница Саратова продала квартиру и отдала мошенникам 6 млн рублей

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества в отношении 63-летней пенсионерки. Потерпевшая лишилась 6 млн рублей.

По словам женщины, ей поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником Центробанка. Он убедил женщину, что ей нужно «обезопасить» накопления от мошенников. Для этого он предложил перевести средства на посторонний счет. Пенсионерка выполнила инструкции и в течение двух недель сняла со всех счетов больше 2,27 млн рублей. Средства она перечислила на счет, продиктованный собеседником. Об этом пишет ИА «Взгляд-инфо».

Кроме того, мошенник настоял на том, чтобы женщина продала свою квартиру. Вырученные средства — 3,7 млн рублей — потерпевшая также перевела на посторонний счет.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В Самарской области мошенники убедили 51-летнего мужчину, что его аккаунт на портале «Госуслуги» взломан. Потерпевший согласился перевести на посторонние счета больше 4 млн рублей.