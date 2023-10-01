Житель Самарской области лишился 4 млн рублей из-за мошенников

В Самарской области полиция проводит проверку по факту дистанционного мошенничества. 51-летний мужчина лишился больше 4 млн рублей.

По словам руководителя лаборатории по созданию радиосистем, звонки поступали ему в течение нескольких дней. Злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили мужчину, что его аккаунт на портале «Госуслуги» оказался взломан. Под руководством мошенников житель Самары перевел на посторонние счета больше 4 млн рублей из личных накоплений. Об этом сообщает НИА «Самара».

Позже пострадавший обратился в полицию.

В Якутии мошенники убедили 73-летнюю пенсионерку, что на ее имя кто-то якобы пытается оформить кредит. По инструкции собеседников пожилая женщина самостоятельно оформила несколько кредитов, продала квартиру и перечислила на «безопасный» счет 8,7 млн рублей.