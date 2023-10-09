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Четырехместный Voyah Dream доступен для заказа в России

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Фото: пресс-служба Voyah
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Минивэн Voyah Dream в четырехместной версии официально доступен для предзаказа в России. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Полностью электрический автомобиль оснащен производительной электрической силовой установкой с системой интеллектуального двухмоторного полного привода мощностью 435 л.с. Его максимальный крутящий момент достигает 620 Нм. У автомобиля также последовательно-гибридная силовая установка с двумя электродвигателями и 1,5-литровый бензиновый мотор суммарной мощностью 394 л.с.

Емкость батареи электромобиля составляет 108,7 кВ·ч, а запас хода на одном заряде — 482 км. Чтобы полностью зарядить аккумулятор автомобиля переменным током, понадобится 13 часов, а при использовании постоянного тока уровень батареи до 80% пополняется за 60 минут. Voyah Dream с места может разогнаться до 100 км/ч за 5,9 с, а его пиковая скорость составляет 200 км/ч.

В комплектацию First входит система полного привода, пневматическая подвеска с функцией Magic Carpet, интеллектуальная система ночного видения, автоматическая регулировка положения передних фар по высоте, ионизатор воздуха и аромадиффузор с несколькими вариантами ароматов на выбор, светодиодные фары проекционного типа и более 20 интеллектуальных ассистентов водителя. Сиденья второго ряда оборудованы подставками для ног, подогревом, вентиляцией и функцией массажа, а также электрорегулировкой в десяти направлениях. Это позволяет изменить пространство салона.

Кроме того, салон оборудован трехзонным климат-контролем с раздельной регулировкой в передней части салона и отдельной зоной для второго ряда. В минивэне есть портативный холодильник, подстаканники с функцией подогрева и охлаждения для второго ряда, аудиосистема Dynaudio с 12 динамиками и атмосферная подсветка салона с 64 вариантами цветов на выбор. В салоне предусмотрен потолок с эффектом «звездное небо» и звукопоглощающие элементы. Есть три мультимедийных экрана диагональю 12,3 дюйма каждый с эксклюзивными функциями. Кроме того, минивэн оснащен дополнительным выдвижным дисплеем диагональю 34 дюйма для пассажиров второго ряда и дисплеем в заднем подлокотнике для управления функциями комфорта.

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Ранее, 29 августа, стало известно, что минивэн Voyah Dream получил русифицированное меню системы мультимедиа, в том числе на русский язык были переведены тексты уведомлений и подсказок для голосовых команд и описаний.

Минивэн Free оборудован последовательно-гибридной силовой установкой с двумя электродвигателями и полуторалитровым бензиновым мотором. Суммарная мощность силовой установки составляет 393 л.с. Максимальная скорость машины — 200 км/ч. Он использует бензиновый двигатель

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