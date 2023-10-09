Психиатр рассказала о пользе для здоровья от контакта с кошками

Ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии Медицинского института РУДН Алена Шадрикова 9 октября рассказала «Известиям», как домашние животные, в том числе кошки, помогают в профилактике и лечении ряда заболеваний, среди которых — алкогольная и наркотическая зависимость.

Она отметила, что лечение пациентов с помощью животных, таких как кошки, собаки, дельфины и лошади, называется зоотерапией и является мировым трендом в психотерапии и психокоррекции широкого спектра расстройств. Если говорить о лечении посредством контакта с кошками, то такой метод называется фелинотерапией.

«Зарубежные и российские исследования эффективности фелинотерапии доказали ее сравнительную эффективность в поддерживающем лечении психосоматических и соматоформных расстройств у взрослых», — рассказала Шадрикова.

В США и Великобритании, по ее словам, этот метод активно используется в лечении умственной отсталости, сердечно-сосудистых заболеваний, повреждений мозга, алкогольной и наркотической зависимостей. Доказано однозначно положительное влияние контакта с кошками на стрессоустойчивость и эмоциональную регуляцию.

Психиатр добавила, что во многих европейских странах фелинотерапию успешно применяют в работе по развитию эмоционального интеллекта и психокоррекции расстройств аутистического спектра у детей и подростков, а также профилактике синдрома эмоционального выгорания и стрессовых расстройств у взрослых.

«Масштабных многоцентровых исследований эффективности применения этого метода пока не проводилось, однако данные мета-анализов позволяют с уверенностью назвать фелинотерапию перспективным методом психологической коррекции при широком спектре психических и соматических расстройств», — подчеркнула Шадрикова.

23 мая также сообщалось, что канадские ученые пришли к выводу, что собаки лучше влияют на организм детей, чем кошки. Выводы сделаны на основании исследования, в рамках которого была получена информация от семей с детьми, страдающими от болезни Крона (воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта).