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События недели в фотографиях: обострение в Израиле, землетрясение в Афганистане, наводнение на Сахалине

Что важного произошло в России и мире в минувшие дни
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
Группировка ХАМАС обстреляла территорию Израиля, боевики вторглись на территорию еврейского государства. В ответ на это Израиль заявил о состоянии войны. По последним данным, число погибших в Израиле превысило 600 человек, более 2 тыс. пострадали. Что еще значимого случилось за последнее время — в фотогалерее «Известий».
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Фото: REUTERS/Stringer
В северо-западной части Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,3. Погибло свыше 2,4 тыс. человек, разрушено около 2 тыс. зданий
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Фото: REUTERS/Borja Suarez
Более тысячи мигрантов прибыли на самый маленький остров Испании Иерро всего за два дня
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Фото: REUTERS/Manuel Silvestri
21 человек погиб после падения автобуса с эстакады в Италии
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Фото прошедшей недели
Фото: МЧС РФ
Улицы Южно-Сахалинска ушли под воду из-за приморского циклона. В регионе нарушено электроснабжение
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга стала мисс Россия – 2023
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Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
Как минимум 40 человек погибли из-за наводнений в Индии, более 120 человек пропали без вести
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
Крупнейшая российская агропромышленная выставка «Золотая осень» прошла в Москве
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В крупнейшей в мире регате «Барколана» в Триесте приняли участие 1773 яхты
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На Гонконг обрушился тайфун «Коину». Власти объявили наивысший уровень погодной опасности, пострадало как минимум 25 человек
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