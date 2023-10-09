События недели в фотографиях: обострение в Израиле, землетрясение в Афганистане, наводнение на Сахалине

Группировка ХАМАС обстреляла территорию Израиля, боевики вторглись на территорию еврейского государства. В ответ на это Израиль заявил о состоянии войны. По последним данным, число погибших в Израиле превысило 600 человек, более 2 тыс. пострадали. Что еще значимого случилось за последнее время — в фотогалерее «Известий».