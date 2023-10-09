В Пенсильвании один человек погиб и восемь пострадали в результате стрельбы
В американском штате Пенсильвания в результате стрельбы по меньшей мере один человек погиб и еще восемь получили ранения. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает CNN.
Стрельба вспыхнула в общественном центре в Уайт-Тауншипе, где проводилось частное мероприятие, сообщила полиция штата Пенсильвания. Причины произошедшего еще выясняются.
«Три женщины и пятеро мужчин в возрасте от 19 до 23 лет были доставлены в больницы, некоторых отпустили после лечения. 18-летний подросток из Чикаго находится в критическом состоянии», — сказано в сообщении.
Стрелков задержать не удалось. Расследование продолжается.
Ранее, 24 сентября, четыре подростка и мужчина пострадали в результате стрельбы в американском штате Вирджиния. Инцидент произошел в городе Чесапик в жилом районе.