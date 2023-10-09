Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Амурской области
В Благовещенске двое детей погибли в результате пожара, охватившего жилой дом. Возбуждено уголовное дело, сообщает 9 октября сайт прокуратуры Амурской области.
Возгорание произошло вечером воскресенье, 8 октября, в жилом доме на Заводской улице. Во время пожара отравились угарным газом и погибли двое детей ― 2019 и 2020 годов рождения.
«На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал прокурор города Благовещенска Дмитрий Ханюков», ― заявили правоохранители.
По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Ранее, 7 октября, при пожаре в частном доме в Люберцах в Подмосковье погибли две девочки двух и четырех лет. Пожар вспыхнул в деревянном частном доме. Огонь охватил 80 кв. м. Его ликвидировали 37 человек с применением 11 единиц техники.