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Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Амурской области

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Фото: Управление МЧС РФ по Амурской области
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В Благовещенске двое детей погибли в результате пожара, охватившего жилой дом. Возбуждено уголовное дело, сообщает 9 октября сайт прокуратуры Амурской области.

Возгорание произошло вечером воскресенье, 8 октября, в жилом доме на Заводской улице. Во время пожара отравились угарным газом и погибли двое детей ― 2019 и 2020 годов рождения.

«На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал прокурор города Благовещенска Дмитрий Ханюков», ― заявили правоохранители.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Ранее, 7 октября, при пожаре в частном доме в Люберцах в Подмосковье погибли две девочки двух и четырех лет. Пожар вспыхнул в деревянном частном доме. Огонь охватил 80 кв. м. Его ликвидировали 37 человек с применением 11 единиц техники.

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