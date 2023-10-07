Две девочки погибли во время пожара в частном доме в Люберцах

При пожаре в частном доме в Люберцах в Подмосковье погибли две девочки двух и четырех лет. Об этом сообщает МЧС России в субботу, 7 октября.

«Несколько глотков едкого дыма стали для детей смертельными. Огнеборцам МЧС России удалось вынести из огня живым только мужчину — он госпитализирован», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Пожар вспыхнул в деревянном частном доме. Огонь охватил 80 кв. м. Его ликвидировали 37 человек с применением 11 единиц техники.

ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело по факту смерти детей при пожаре (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

«Местная жительница, оставив своих двоих детей в частном доме в поселке Малаховка Люберецкого городского округа, отлучилась к соседке. В какой-то момент в доме произошло задымление. Вернувшись, женщина обнаружила своих детей без признаков жизни», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, прокуратура начала проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося.

Ранее, 11 сентября, трое детей погибли в результате пожара в Дергачевском районе Саратовской области. Возгорание произошло на втором этаже двухэтажного жилого дома на площади 32 кв. м.