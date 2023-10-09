Лидер группы «Руки вверх!» Жуков рассказал о шоке из-за смерти клавишника Капырина

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков заявил о шоке из-за внезапной смерти клавишника коллектива Владимира Капырина.

Вся семья и друзья Капырина пребывают в шоке от случившегося с музыкантом.

«У нас все подавлены и в трауре», — заявил артист в беседе с Пятым каналом в воскресенье, 8 октября.

О смерти музыканта стало известно ранее 8 октября. Тело 36-летнего Владимира Капырина было найдено без признаков жизни в квартире, расположенной на Ельницкой улице в Москве 5 октября, его обнаружил отец, уточняет RT. На место прибыла бригада медиков, однако спасти музыканта не удалось.

Отец погибшего заявил, что у Владимира были проблемы с алкоголем. Телесных повреждений на теле погибшего выявлено не было, пишет Pravda.Ru. Точные причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза, отмечает сайт kp.ru. Предварительно установлено, что это могла быть острая сердечная недостаточность.

Прощание с Владимиром состоится в Москве 11 октября. Музыканта похоронят на семейном кладбище во Владимирской области, отмечает НСН.

Владимир Капырин родился 1 марта 1987 года в семье пианистки и композитора. Музыкальную карьеру он начал, выступая в группах «Харизма», Jazzmobile Алины Ростоцкой и в квартете народного артиста РФ Алексея Кузнецова. Капырин был джазовым пианистом и лауреатом джазовых фестивалей, участвовал в различных музыкальных проектах, уточняет ИА «Регнум». Последние годы он гастролировал с Сергеем Жуковым, также работал с другими артистами, в том числе с Трофимом, пишет сайт aif.ru.