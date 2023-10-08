Названа вероятная причина смерти клавишника группы «Руки вверх» Капырина
Острая сердечная недостаточность могла стать причиной смерти бывшего клавишника группы «Руки вверх» Владимира Капырина, который скончался в Москве в возрасте 36 лет.
Вместе с этим экспертизы еще проводятся, сказали ТАСС в экстренных службах.
Тело музыканта обнаружил его отец 5 октября в квартире на Ельнинской улице. Он рассказал правоохранителям, что у сына были проблемы с алкоголем.
Капырин несколько лет гастролировал с солистом группы «Руки вверх» Сергеем Жуковым, исполняя клавишные партии.