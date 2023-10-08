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В Москве в возрасте 36 лет умер клавишник «Руки вверх» Владимир Капырин

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Фото: соцсети
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Клавишник «Руки вверх» Владимир Капырин умер в Москве в возрасте 36 лет. По информации «Известий», тело музыканта обнаружил его отец 5 октября на Ельнинской улице.

Он рассказал правоохранителям, что у сына были проблемы с алкоголем. Полиция начала проверку. Точная причина смерти устанавливается.

Предварительно, смерть не несет криминального характера.

Владимир Капырин родился 1 марта 1987 года. Несколько лет гастролировал с солистом группы «Руки вверх» Сергеем Жуковым, исполняя клавишные партии. Также сотрудничал с другими артистами.

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