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Неравенство зарплат в РФ за 20 лет снизилось в три раза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Разрыв в зарплатах 10% работников с наибольшей зарплатой и 10% с наименьшей в этом году составил 13,1 раза, сообщили «Известиям» во ВНИИ труда. Это почти в три раза ниже, чем в 2001 году (тогда было в 40 раз). Есть все основания полагать, что тенденция по снижению неравенства сохранится, считают во ВНИИ труда.

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Главная причина положительной динамики — ускоренный рост заработков наименее оплачиваемых работников, уверен член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. По-прежнему много людей получают невысокие оклады, но они несравнимо выше уровня двадцатилетней давности, отметил он.

На сокращение зарплатного неравенства влияет также повышение МРОТ и решение установить минимальную планку оплаты труда для отдельных категорий работников бюджетной сферы, полагает профессор Департамента психологии и развития человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Рост реальных располагаемых доходов населения в России во II квартале этого года, по данным Росстата, составил 5,3% в годовом выражении. Из прогноза Минэкономразвития следует, что по итогам 2023-го увеличение этого показателя составит около 4,3%, в 2024 году — 2,7%, а в 2025 — 2,6%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Классовый прорыв: неравенство зарплат в РФ за 20 лет снизилось втрое

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