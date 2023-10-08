В СПЖ сообщили об избиении прихожан канонической церкви на Украине

Сторонники православной церкви Украины (ПЦУ) избили прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) возле захваченного раскольниками Свято-Троицкого храма в городе Носовка Черниговской области, сообщается на сайте Союза православных журналистов (СПЖ) 8 октября.

«Во время молитвы на православных христиан напали представители ПЦУ, избив матушку Марию и прихожан храма», — говорится в сообщении.

По сообщениям с места событий, православные прихожане молились около ограды захваченного представителями ПЦУ храма, в котором проходила их служба. Когда раскольники заметили прихожан УПЦ, они сорвали их службу, напали и избили.

Ранее, 2 августа, состоялся захват Свято-Николаевского храма в селе Мытинцы и Свято-Иоанно-Богословского храма в селе Волица, несмотря на волеизъявление настоятелей и активных прихожан.

Уточняется, что в Мытинцах настоятеля и прихожан выгнали из храма под призывы священника ПЦУ. В Волице захватчики спилили болгаркой замки на боковых дверях и проникли в храм.

В конце 2022 года украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года Службой безопасности Украины было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.