В ГД хотят вернуть страховку недвижимости в случае ущерба от атаки беспилотника

Центробанк просят вернуть страховку недвижимости в случае ударов беспилотников. Такое письмо в адрес главы Банка России Эльвиры Набиуллиной направили депутаты Госдумы. Текст документа есть в распоряжении «Известий».

«В сентябре текущего года появилась информация об изменении страховыми компаниями правил страхования имущества. Согласно им, в перечень оснований для отказа в выплате страхового возмещения были включены случаи последствий ударов беспилотников, ракет, мин и других снарядов. В обновленных правилах существенно расширился пункт об основаниях для отказа в выплате страхового возмещения», — говорится в обращении.

Там отмечается, что гражданам могут отказать в выплате, если ущерб имуществу был нанесен не только в результате военных действий, как это предусмотрено ст. 964 Гражданского кодекса РФ, но и в результате «учений, операций военного характера любого рода, включая контртеррористические операции, действий по поддержанию мира, действий правоохранительных органов, народного ополчения в рамках проведения специальных военных операций или антитеррористических операций».

«Также правила дополнили пунктом о том, что страховка не покрывает ущерба от использования любого вида оружия, ракет, снарядов, мин, бомб и любых других боеприпасов, а также систем ПВО. Ущерб от повреждений в результате атаки пилотируемых и непилотируемых летательных аппаратов, а также попадания их осколков также не будет покрываться страховыми выплатами, как и ущерб от воздействия ударной волны от описанных событий, сообщается в СМИ», — обращают внимание депутаты.

В документе они отмечают, что ранее в основаниях для отказа пункт о «военных действиях» был достаточно лаконичным: в нем значились только «военные действия, а также маневры или иные военные мероприятия», что в свою очередь полностью соответствовало требованиям гражданского законодательства РФ.

«Существующие реалии таковы, что с начала проведения специальной военной операции на территорию России совершаются атаки с помощью беспилотных летающих аппаратов — дроны могут влететь в окно, повредить крышу или упасть на балкон или машину», — пояснил «Известиям» автор обращения, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

По его словам, однако страховые компании, используя положения ст. 964 ГК РФ, освобождающие их от выплат страхового возмещения в случаях военных действий, маневров или иных военных мероприятий, своевольно трактуют положения закона в свою пользу. Они исключают из страховых случаев любые происшествия, связанные с нанесением ущерба имуществу в результате вышеуказанных инцидентов, указал депутат.

«Принимая во внимание, что заключение договора страхования имущества хотя и является для гражданина добровольным, однако фактически при покупке квартиры (иной недвижимости) в ипотеку банки при выдаче кредита, как правило, повышают процентную ставку в случае отсутствия полиса ипотечного страхования, делая тем самым ипотечное страхование неизбежным условием сделки для клиента. Таким образом, проблема страхования недвижимости и возможного отказа страховщиками в выплате страхового возмещения касается миллионов граждан с ипотекой. Учитывая, что Банк России осуществляет функции по регулированию, контролю и надзору в сфере страховой деятельности, мы просим ЦБ РФ дать поручение изучить существующую ситуацию и принять меры в рамках его компетенции для решения этой проблемы», — указал Миронов в обращении.

6 октября сообщалось, что число россиян, которые пользуются страховыми продуктами, за два года выросло на 5 п.п. — с 40% в 2021 году до 45% в 2023 году. 72% россиян приобрели полис, чтобы избежать финансовых потерь.